❗️ В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера Об этом сообщили в администрации города.
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❗️ В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера Об этом сообщили в администрации города.