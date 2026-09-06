Зумеры и миллениалы начали искать врачей среди своих подписчиков

Зачем? Чтобы сэкономить на походах в клиники. Лайфхак, типа.Пользователи всё чаще публикуют в соцсетях результаты анализов, снимки и жалобы на самочувствие, надеясь найти среди подписчиков медика.
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