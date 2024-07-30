"Зеленскому не понравится". Переизбрание Трампа поставит сторонников Киева в ЕС перед трудным выбором. Страны НАТО бросят Украину?

© AFP 2024 PATRICK T. FALLONВчера 155 прочитали Переизбрание Трампа заставит страны НАТО выбирать: согласиться на прекращение конфликта на Украине в пользу России или продолжить самостоятельно финансировать ВСУ, пишет Politico.
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