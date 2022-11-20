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Венгер о ЧМ-2022: «Последний шанс для Месси, Роналду, Неймара. Они будут думать: «Теперь или никогда»

Арсен Венгер высказался о том, что ЧМ-2022 может стать последним для многих звезд. «Считаю, этот чемпионат мира – последний шанс для отличных игроков, которые демонстрировали нам свой талант на протяжении последних 10-15 лет.

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