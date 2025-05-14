"Украинцы способны честно признать…": Макрон о территориальных потерях Украины

Лидер также подчеркнул необходимость обсуждения территориальных вопросов на переговорах с Россией.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, по его мнению, украинское руководство осознает невозможность вернуть все территории, утраченные в ходе конфликта с Россией.
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