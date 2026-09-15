Канцлер Германии заявил, что ближайшие недели и месяцы станут решающими для мира в Европе

Скоро наступит переломный момент в защите свободы на континенте, отметил он Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс‑конференции в Финляндии заявил, что в ближайшее время — вероятно, в течение нескольких недель или месяцев — могут наступить решающие моменты для защиты свободы и мира в Европе.