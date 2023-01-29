Кадыров жёстко высмеял украинского нациста Карася после угроз ударить по Грозному: "Ищу бункер"

Чеченский глава республики иронично ответил лидеру праворадикальной организации С14* в своём личном TelegramЧеченский лидер Рамзан Кадыров решил не оставить без ответа украинского нациста и главу праворадикальной организации С14* Евгению Карасю.
Чеченский глава республики иронично ответил лидеру праворадикальной организации С14* в своём личном TelegramЧеченский лидер Рамзан Кадыров решил не оставить без ответа украинского нациста и главу праворадикальной организации С14* Евгению Карасю.
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