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Все больше украинок уезжает из Польши, не чувствуя себя в безопасности

Все больше украинок уезжает из Польши, не чувствуя себя в безопасности

Женщины-украинки, проживающие в Польше, все чаще принимают решение о выезде из этой страны все более осознавая, что больше не чувствуют себя в Польше безопасно.

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