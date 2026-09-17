Все больше украинок уезжает из Польши, не чувствуя себя в безопасности

Женщины-украинки, проживающие в Польше, все чаще принимают решение о выезде из этой страны все более осознавая, что больше не чувствуют себя в Польше безопасно.
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В Канаду! Там ваша шваль собирается.