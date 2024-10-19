Нганну – после победы над Феррейрой: «Не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него»

«Я не могу думать ни о чем, кроме своего сына Коби. Я принял этот бой только из-за него», – сказал чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, который на турнире в Эр-Рияде в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру.