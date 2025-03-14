В Санкт-Петербурге уменьшилось число обращений в Роспотребнадзор по защите прав потребителей

Особое снижение замечено в сферах туризма и авиаперевозок В 2024 году в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поступило на 7,7% меньше обращений в сфере защиты прав потребителей, чем в 2023 году.
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