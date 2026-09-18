Более 20,5 тысяч граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом по состоянию на 18:00 по московскому времени 18 сентября.
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