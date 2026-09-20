WP: Трамп стал более трезво оценивать ситуацию республиканцев перед выборами

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с советниками дал понять, что его решения, в том числе о начале войне в Иране, могли усугубить положение для Республиканской партии перед выборами в американский конгресс.
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