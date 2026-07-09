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Газета.ру

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ТАСС: в учебниках по истории изменили формулировки об Иване Грозном и холопах

ТАСС: в учебниках по истории изменили формулировки об Иване Грозном и холопах

В новом учебнике по истории для 7-8-х классов под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова изменили формулировки о временах Ивана Грозного и сословиях в Российском государстве.

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