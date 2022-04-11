Не устаю готовить это простое сладкое заварное печенье (и крем не нужен). Главное — обязательно соблюдать пропорции продуктов

Ингредиенты: 120 мл. молока 100 мл. воды 50 гр. сливочного масла 50 гр. сахара 120 гр. муки 3 яйца ванилин по вкусу для украшения: сахарная пудра Приготовление: В кастрюльку вылейте молоко, воду и добавьте сахар и масло.
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