Жуткая деталь на фото телезвезды напугала пользователей сети

Пользовательница сети под ником Upstairs-Victory2434 обнаружила неожиданную деталь на фотографии звезды американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» (The Real Housewives of Atlanta) Синтии Бэйли.
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