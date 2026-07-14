Рыбное дефиле и гастрономический экстаз: полная афиша фестиваля «Макушинский карась» в Курганской области

В Макушино 18 июля состоится традиционный фестиваль «Макушинский карась». Праздник развернется в городском саду и объединит гастрономические конкурсы, соревнования по рыбной ловле, концерты, мастер-классы и развлечения для всей семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии