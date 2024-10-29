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В сводках этого плана СВО нет, а на деле - есть: О чём забыли рассказать официально

В сводках этого плана СВО нет, а на деле - есть: О чём забыли рассказать официально

Киев будет оставлен, иностранные наёмники не вернутся домой. Но и это ещё не всё. Продолжаем вести хронику СВО, не все события которой вошли в официальные документы.

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