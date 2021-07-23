365NEWS.BIZ

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    На золотой унитаз руководству ГИБДД собирают😁Массовые проверки...
  • галина
    Нелюдь! Если они в полиции, то им все можно. Беспредел. Их надо судить строже, чем простых лбдей т.к. они обличены вл...Убивший школьницу...
  • Лада Мира
    ПралЬна ,едва не сбил ,таки ж добил!Убивший школьницу...

Рассыпчатое песочное ПЕЧЕНЬЕ из НИЧЕГО — всего из 3-х ингредиентов

Рассыпчатое песочное ПЕЧЕНЬЕ из НИЧЕГО — всего из 3-х ингредиентов

Никаких яиц, соды и разрыхлителя! Все предельно просто и очень дешево! А печенье при этом получается рассыпчатое и очень вкусное! Если вы по каким-то причинам предвзято относитесь к маргарину, замените его на сливочное масло или на свиной жир.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,