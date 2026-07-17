В Харькове адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК

Адвокат мобилизованного обратилась в Европейский суд по правам человека после получения инвалидности в результате избиения сотрудниками ТЦК в Харькове, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии