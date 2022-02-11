Глава МИД Великобритании отказалась признавать Ростовскую область регионом России

Министр иностранных дел Великобритании оказалась признавать суверенитет РФ над Ростовом / Фото — пресс-служба МИД России Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась признавать Воронежскую и Ростовскую области регионами России.
Министр иностранных дел Великобритании оказалась признавать суверенитет РФ над Ростовом / Фото — пресс-служба МИД России Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась признавать Воронежскую и Ростовскую области регионами России.
Свежие комментарии