Минобороны России сообщило об ударах с беспилотников в ДНР и Полтаве

Российские войска нанесли удары «Геранями» по радиолокационным станциям ВСУ в Полтавской и Одесской областях, а также уничтожили пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
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