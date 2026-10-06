Минобороны России сообщило об ударах с беспилотников в ДНР и Полтаве

Российские войска нанесли удары «Геранями» по радиолокационным станциям ВСУ в Полтавской и Одесской областях, а также уничтожили пункт временной дислокации подразделения 15-й отдельной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.