США и Европа не нашли причастность России к обрывам кабелей в Балтийском море

Разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии