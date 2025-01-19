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США и Европа не нашли причастность России к обрывам кабелей в Балтийском море

США и Европа не нашли причастность России к обрывам кабелей в Балтийском море

Разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.

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