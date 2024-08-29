Зрители не простили: выходка Леры Кудрявцевой на шоу Малахова аукнулась телеведущей (народное мнение)

Samarium Что эта стремительно стареющая, утянутая-перетянутая, накачанная ботоксом, женщина вообще делает на отечественном ТВ ??? Да и насквозь фальшивый малахов тоже....

Евгений Мангуш Лично я всю эту срань не смотрю. Смотреть подобные передачи, особенно Звёзды зажглись- себя не уважать.Мне не совсем понятен от слова совсем смысл этих передач.