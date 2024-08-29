Народ гудит и негодует, поступок Леры Кудрявцевой всколыхнул общественность. Год 2024 объявлен президентом годом семьи, в субботу у Андрея Малахова вышла передача в рамках данной тематики.
Зрители не простили: выходка Леры Кудрявцевой на шоу Малахова аукнулась телеведущей (народное мнение)
Комментарии
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Samarium
Что эта стремительно стареющая, утянутая-перетянутая, накачанная ботоксом, женщина вообще делает на отечественном ТВ ??? Да и насквозь фальшивый малахов тоже....
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1 д.
Евгений Мангуш
Лично я всю эту срань не смотрю. Смотреть подобные передачи, особенно Звёзды зажглись- себя не уважать.Мне не совсем понятен от слова совсем смысл этих передач.
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21 час.
Майя Maja
Потусоваться от нечего делать. Времени свободного много)) Для них это , типО, книжку- чтиво почитать)) Информация какая-то в уши и в глаза входит))
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11 час.
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