Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений

Я простые бытовые вещи на барахолках продавать не умею. Один раз, правда, случилась радость: я выручила 350 рублей за продажу теплых светлых кроссовок мужа, которые тот купил, пару раз поносил, а потом понял, что они ему малы.
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