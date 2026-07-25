Проба 2
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Проба 2

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Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений

Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений

Я простые бытовые вещи на барахолках продавать не умею. Один раз, правда, случилась радость: я выручила 350 рублей за продажу теплых светлых кроссовок мужа, которые тот купил, пару раз поносил, а потом понял, что они ему малы.

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