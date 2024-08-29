Чиновники ответили на сообщения, о том, что они забыли эвакуировать 99-летнего ветерана ВОВ в Курской области

По словам местной жительницы, вместо властей участницу Сталинградской битвы своими силами вывезли волонтерыЖительница поселка Куренево Алина Белогурова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что местные власти забыли про 99-летнюю участницу Сталинградской битвы Клавдию Турсину-Войтову, и ее эвакуировали своими силами волонтеры.
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