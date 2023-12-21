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Строитель "Спортивной" не смог обжаловать штраф за срыв сроков сдачи станции

Строитель "Спортивной" не смог обжаловать штраф за срыв сроков сдачи станции

Подрядчик утверждал, что сделал для выполнения муниципального контракта всё, что мог.Кировский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи 2-го судебного участка в отношении Сергея Арапова, гендиректора компании "СпецТрансСтрой", которая выступает подрядчиком строительства станции "Спортивная" новосибирского метро.

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