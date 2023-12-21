Строитель "Спортивной" не смог обжаловать штраф за срыв сроков сдачи станции

Подрядчик утверждал, что сделал для выполнения муниципального контракта всё, что мог.Кировский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи 2-го судебного участка в отношении Сергея Арапова, гендиректора компании "СпецТрансСтрой", которая выступает подрядчиком строительства станции "Спортивная" новосибирского метро.