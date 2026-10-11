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Мосты через Днепр в Киеве нужны России? Раскрыта "математика войны"

Мосты через Днепр в Киеве нужны России? Раскрыта "математика войны"

Мосты через Днепр в Киеве нужны России? Раскрыта "математика войны" Казалось бы, обрушение украинских мостов серьёзно осложнило бы снабжение ВСУ на левобережье и по сути разрезало бы страну на две логистические зоны.

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