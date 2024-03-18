День воссоединения Крыма с Россией. Десять лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.
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День воссоединения Крыма с Россией. Десять лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.
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