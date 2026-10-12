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ФедералПресс

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«Евробюрократы действуют себе во вред»: зачем Европа вновь ввела санкции против России

«Евробюрократы действуют себе во вред»: зачем Европа вновь ввела санкции против России

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Евросоюз ввел очередной пакет санкций против России. В него были включены 1,6 тысячи компаний и физических лиц.

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