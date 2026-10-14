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Вечерний Новосибирск

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Угроза подтоплений в НСО сохраняется из-за недостатка мер защиты

Угроза подтоплений в НСО сохраняется из-за недостатка мер защиты

Комитет Заксобрания НСО по аграрной политике рассмотрел отчёт КСП о расходовании средств на защиту от подтоплений в Сузунском округе, Колывани, Черепаново и Бердске.

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