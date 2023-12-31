Россиян призвали убрать из новогоднего меню три провоцирующих рак продукта

Онколог Каприн призвал отказаться от копченых продуктов, чтобы снизить риск рака Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о трех категориях продуктов в новогоднем меню, провоцирующих рак желудка и кишечника.
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