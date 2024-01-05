16 метких мужских фраз, после которых любой стендап покажется махровой скукотищей

«У каждого свои тараканы», — простая, бытовая, а главное правдивая пословица. Многие мужчины вокруг нас порой ведут себя настолько странно, что хочется спросить: «А откуда у вас такая чудинка?» Вот несколько историй тех людях, которые за словом в карман не полезут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии