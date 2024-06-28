Байдена просят снять свою кандидатуру с выборов президента США

ВАШИНГТОН, 29 июня, ФедералПресс. Редакция New York Times призвала президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и завершить свою кампанию по переизбранию на второй срок после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
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