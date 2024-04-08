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Газета.ру

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Врач Эдигер: антигистаминные препараты нельзя пить при вождении автомобиля

Врач Эдигер: антигистаминные препараты нельзя пить при вождении автомобиля

Лекарства от аллергии имеют множество побочных эффектов, опасных для выполнения ответственных задач. К примеру, антигистаминные препараты могут привести к ДТП при вождении автомобиля, так как часто они вызывают замедление реакции и сонливость, рассказал специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

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