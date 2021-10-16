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В Австралии нашли самую крупную в истории страны партию героина

В Австралии нашли самую крупную в истории страны партию героина

Полиция Австралии изъяла самую большую за всю историю страны партию героина. Как сообщили в австралийских правоохранительных органах, более 450 кг наркотика были спрятаны среди партии кафельной плитки из Малайзии.

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