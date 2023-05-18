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Hotshot: новый сервис создания фальшивых фотографий с помощью ИИ

Hotshot: новый сервис создания фальшивых фотографий с помощью ИИ

В мире технологий всегда есть что-то новое и захватывающее. На этот раз разработчики приложения Hotshot запустили сервис, который использует искусственный интеллект для создания фотографий вас и ваших друзей, даже если вы не давали на это согласия.

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