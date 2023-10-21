ДРГ-группа ВС РФ внезапным ударом обескуражила украинских мопрехов и захватила батальонный флаг

Российский армейский спецназ показал чудеса боевой подготовки и во время своего рейда в прифронтовую полосу украинской армии сумел провести дерзкую операцию, разрушив наблюдательный пункт украинских визави и отбив у последних флаг.
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