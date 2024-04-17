Опубликовано постановление, по которому ливневую канализацию Новосибирска отдадут в концессию. Администрация Новосибирска планирует создавать и реконструировать сеть ливневой канализации в рамках концессионных соглашений.
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