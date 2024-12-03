Задрожал в тени «Орешника»: почему Шольц не дал Зеленскому дальнобойные ракеты

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. После визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев, где Владимиру Зеленскому была обещана поддержка в 650 миллионов евро и новая военная техника, разговоры о дальнобойных ракетах Taurus так и не получили подтверждения.