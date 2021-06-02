Волгоград объявили столицей детского туризма

Город-герой Волгоград получил звание «Столицы детского туризма». Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», об этом стало известно на открытии образовательного конкурса «Большая перемена», которое состоялось накануне, в Международный День защиты детей.
Город-герой Волгоград получил звание «Столицы детского туризма». Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», об этом стало известно на открытии образовательного конкурса «Большая перемена», которое состоялось накануне, в Международный День защиты детей.
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