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Волгоград объявили столицей детского туризма

Волгоград объявили столицей детского туризма

Город-герой Волгоград получил звание «Столицы детского туризма». Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», об этом стало известно на открытии образовательного конкурса «Большая перемена», которое состоялось накануне, в Международный День защиты детей.

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