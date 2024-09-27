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Татар-информ

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В Татарстане приступили к ремонту дорог между селами Тукаевского района

К ремонту дорог между селами Мусабай-Завод и Бурды Тукаевского района Татарстана приступила подрядная фирма «Самаратрансстрой», занимавшаяся строительством ответвления трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщают «Челнинские известия».

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