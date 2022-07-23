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Эксперт Моржаретто подтвердил критическую ситуацию с запасами иномарок в России

Эксперт Моржаретто подтвердил критическую ситуацию с запасами иномарок в России

freepik.com / Freepik Company S.L Российский рынок может столкнуться с отсутствием автомобилей многих иностранных производителей уже через три-шесть месяцев, приводит агентство «Прайм» слова автоэксперта, партнера «Автостата» Игоря Моржаретто.

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