В России разрабатывают сайт знакомств с проверкой кредитной истории

Разработчики из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главной особенностью которого будет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегатами и базами данных, сообщили "Известиям" в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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