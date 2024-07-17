В России разрабатывают сайт знакомств с проверкой кредитной истории

Разработчики из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главной особенностью которого будет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегатами и базами данных, сообщили "Известиям" в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).