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В России разрабатывают сайт знакомств с проверкой кредитной истории

Разработчики из Мурманска представили концепцию приложения для знакомств, главной особенностью которого будет обязательная связь учетной записи пользователя со сторонними агрегатами и базами данных, сообщили "Известиям" в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

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