Кедми: «Ужас-ужас для Европы – Россия готовит «Орешник-2»

Европейскому производителю вооружений не угнаться за российскими объёмами. Об этом на канале политолога Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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