На пути к суперчеловеку: кому и зачем нужны разработки нейроинтерфейсов

Сегодня, с активным развитием технологий, на рынке сформировался четкий запрос на использование человеческого мозга для взаимодействия с различными девайсами – как прямого (управление), так и обратного («настройка» работы мозга).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии