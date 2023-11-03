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На пути к суперчеловеку: кому и зачем нужны разработки нейроинтерфейсов

На пути к суперчеловеку: кому и зачем нужны разработки нейроинтерфейсов

Сегодня, с активным развитием технологий, на рынке сформировался четкий запрос на использование человеческого мозга для взаимодействия с различными девайсами – как прямого (управление), так и обратного («настройка» работы мозга).

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