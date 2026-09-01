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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027 года

Банк России сохранил действующие правила выдачи наличной иностранной валюты. Ограничения продлены до 9 марта 2027 года.

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