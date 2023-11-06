Морена, так получилось, что родители помогли мне с учебой. Грубо говоря, пристроили меня в ВУЗ к своей родственнице.
Ощущение как будто я встаю в один ряд с женщинами
Комментарии
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НС
Помните в фильме лётчик после падения без парашюта(Николай Крючков) был назначен в женский авиаполк командиром? А между прочим это вполне реально. На У-2 попадали в силу немолодого уже возраста,бывшие гражданские пилоты,пилоты-инструкторы ОСОАВИАХИМа, а боевые лётчики - после ранений или болезни. Почему-то особенно в последние годы приходится видеть рядом с фотографией У-2 заезженные штампы про "ночных ведьм", а между тем на один женский авиаполк на этих самолётах приходилось 10 мужских . Мужики обычно летали глубоко за линию фронта,делая 2-3 вылета за ночь, в то время как у девушек и по 10 бывало, но на "передний край", недалеко. Гибли и те и другие. Просто призыв девушек в авиацию в то время был вынужденной мерой, в нормальной обстановке без этого вполне можно было обойтись. Вот прочли и подумайте.
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1 д.
Н
НС
ну мы же не Арабская восточная страна, где такое низззяя ни в коем случае - отчего же мужчине не быть гинекологом?
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1 д.
В
Воробей
Вполне можно. Я могу предположить, что в длинной перспективе для врача любая часть тела со временем обезличивается, так сказать. Потому, нет особого смысла перебирать самого начала. )))
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1 д.
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