Ощущение как будто я встаю в один ряд с женщинами

НС

Помните в фильме лётчик после падения без парашюта(Николай Крючков) был назначен в женский авиаполк командиром? А между прочим это вполне реально. На У-2 попадали в силу немолодого уже возраста,бывшие гражданские пилоты,пилоты-инструкторы ОСОАВИАХИМа, а боевые лётчики - после ранений или болезни. Почему-то особенно в последние годы приходится видеть рядом с фотографией У-2 заезженные штампы про "ночных ведьм", а между тем на один женский авиаполк на этих самолётах приходилось 10 мужских . Мужики обычно летали глубоко за линию фронта,делая 2-3 вылета за ночь, в то время как у девушек и по 10 бывало, но на "передний край", недалеко. Гибли и те и другие. Просто призыв девушек в авиацию в то время был вынужденной мерой, в нормальной обстановке без этого вполне можно было обойтись. Вот прочли и подумайте.