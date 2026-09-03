Славянская докт...
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Славянская доктрина

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История не нужна

История не нужна

История не нужна Или нужна? А это смотря для кого. Тем, кто правит странами и народами, необходима «удобная» для них история, которую можно использовать для обоснования собственных претензий на право находиться во власти.

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