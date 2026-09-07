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Татар-информ

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Россия закроет Генконсульство ФРГ в Петербурге и филиалы Гете-института

Россия закроет Генконсульство ФРГ в Петербурге и филиалы Гете-института

В ответ на закрытие властями Германии Генерального консульства России в Бонне Россия отзывает согласие на работу Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге.

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