28.02.2025 Изменение параметров третьего депозитного аукциона Федерального казначейства

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 28.02.2025 Уникальный идентификатор отбора заявок 22025044 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)